Coppa Italia Femminile, goleade per Juve e Roma. Nessuna sorpresa fra le qualificate

vedi letture

Con due goleade si conclude la prima fase della Coppa Italia Femminile che vede Juventus e Roma staccare il pass per i quarti di finale della competizione. Le bianconere, con tante giovani dall’inizio, nel primo pomeriggio battono con un pokerissimo il Pomigliano trascinate da Andrea Staskova, autrice di una doppietta, e trovando la prima rete italiana della giovane centrocampista Dalia Ippolito. In serata fa ancora meglio la Roma che stende le quasi omonime della Roma Calcio Femminile con un 7-0 dove brilla la stella di Andressa in una formazione fortemente rimaneggiata e con ben 6 giovani cresciute nel vivaio in campo, fra cui Massa, Landa e Corelli tutte al primo gol in giallorosso.

Nessuna sorpresa con otto squadre di Serie A - Florentia San Gimignano, Inter, Fiorentina, Empoli, Juventus, Milan, Sassuolo e Roma – che verranno sorteggiate per il tabellone che andrà dai quarti di finale fino all’atto conclusivo del torneo.

Pomigliano-Juventus 1-5 (85° Pinna; 32° Cernoia, 52°, 89° Staskova, 67° Ippolito, 84° Maria Alves)

Roma CF-Roma 0-7 (14°, 21°, 61° Andressa, 68° Massa, 82° Landa, 84°, 86° Corelli)