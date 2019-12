© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La centrocampista di Lione e Francia Amandine Henry ha parlato a margine dei Globe Soccer Awards del proprio futuro non chiudendo a un’avventura in Italia una volta terminata la sua esperienza con le campionesse d’Europa: “Credo che la Nazionale italiana e la Serie A siano nel loro pieno sviluppo e spero che continuino nella crescita che stanno facendo. Le azurre hanno disputato un bellissimo mondiale e in rosa l’Italia ha giocatrici molto brave che mettono tanta grinta in campo. - continua Henry – Futuro in Serie A? Forse, vedremo. Probabilmente resterò ancora in Francia, ma in futuro chissà”.