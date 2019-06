Australia-Italia femminile, le formazioni ufficiali: Mauro sfida Kerr

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il giorno tanto atteso è arrivato. L'Italia fra pochi minuti scenderà in campo dopo 20 anni in un Mondiale e lo farà contro la temibile Australia, numero 6 del ranking mondiale. Per l'occasione la ct Bertolini si affida alla formazione classica (4-3-1-2 in partenza che può diventare 4-3-3) con Giuliani fra i pali, in difesa linea formata da Bergamaschi e Guagni sulle corsie laterali e la coppia Gama-Linari in mezzo. A centrocampo regia affidata a Giuliano con Galli e Cernoia mezzali. In avanti Bonansea dietro Girelli e Mauro. L'Australia risponde con una squadra molto compatta che prevede una sola punta, la stella Kerr. A centrocampo Raso e Foord sono le esterne con Yallop e Logarzo in mezzo e Van Egmond regista basso davanti alla difesa. Linea a quattro con da destra a sinistra Catley, Polkonghorne, Kennedy, Carpenter a difesa della porta di Williams.

Queste le formazioni ufficiali

Australia (4-1-4-1): Williams; Catley, Polkinghorne, Kennedy, Carpenter; Van Egmond; Raso, Yallop, Logarzo, Foord; Kerr. A disposizione: Micah, Arnold, Simons, Luik, Roestabakken, Kellond-Knight, De Vanna, Gielnik, Gorry, Harrison, Allen, Fowler. Allenatore: Ante Milicic

Italia (4-3-1-2): Giuliani; Bergamaschi, Gama, Linari, Guagni; Cernoia, Giugliano, Galli; Bonansea; Mauro, Girelli. A disposizione: Marchitelli, Pipitone, Boattin, Tucceri, Fusetti, Bartoli, Parisi, Rosucci, Serturinim Tarenzi, Giacinti, Sabatino. Allenatore: Milena Bertoliniù