Bartoli: "Penso alla possibilità che non si riparta. Combattiamo una battaglia enorme"

Elisa Bartoli, capitano della Roma Femminile e difensore dell'Italia, è intervenuta ai microfoni di Sky Sport parlando di questo momento di stop e delle difficoltà di ripartenza: “Guardare la Roma mi manca, ma soprattutto quello che creano questi eventi, l'unione che si crea nelle persone, l'entusiasmo e la voglia di tifare tutti insieme. Soprattutto mi manca il giocare, questi colori, mi manca indossare la maglia, le mie compagne, entrare al Tre Fontane con l'inno che ogni volta lo canto ed è una sensazione stupenda. - continua Bartoli come riporta Vocegiallorossa.it - In questi giorni ho pensato all’eventualità che non si riprenda il campionato, stiamo combattendo una battaglia più grande e siamo uniti in questa emergenza. Mi manca tutto, l'adrenalina, mi manca il calore dei tifosi, delle compagne, dello staff, mi mancano gli abbracci, i sorrisi, le arrabbiature, mi manca tutto. La mia famiglia mi chiama ogni giorno chiedendomi se ci sono novità di rivederci in campo, perché li rendiamo proprio felici".