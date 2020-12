Bonansea, 1^ italiana nell'11 della FIFA: "Premio per tutte coloro che combattono gli stereotipi"

vedi letture

Nella serata di oggi la calciatrice della Juventus Barbara Bonansea è stata inserita nella FIFA FIFPro Women’s World11 2020, un formazione scelta da migliaia di calciatrici professioniste. Si tratta ovviamente di un grande traguardo per la piemontese classe ‘91 visto che è la prima italiana nella storia del premio a entrare a far parte della formazione con le più forti calciatrici al mondo. Un riconoscimento che premia non solo la calciatrice, che in questo avvio di stagione ha avuto un rendimento altalenante, ma anche il grande lavoro fatto dalla Juventus – che ha visto altre due sue calciatrici inserite nella lista della 100 giocatrici più forti stilata dal Guardian - in questi anni nel mondo femminile e per la crescita del movimento nel nostro paese.

Un riconoscimento che Bonansea ha voluto celebrale su propri profili social:

"È un grande onore essere qui tra questi 11 nomi, è una di quelle cose che non mi sarei mai aspettata e che mi rende molto orgogliosa.

Credo che questo premio sia mio come di tutte le calciatrici italiane per tutto ciò che stiamo vivendo e stiamo cercando di ottenere con la forza dell'Unione, è un premio a tutte coloro che stanno combattendo contro gli stereotipi e contro l’ignoranza umana e anche a tutte quelle che non c’è l’hanno fatta a superarla.

Il nostro calcio sta crescendo e proprio oggi essere in quella top 11 lo dimostra. - si legge nel posto della 11 bianconera - Grazie alla mia società Juventus che ha creduto fortemente in me, alla Nazionale per la possibilità di vivere emozioni uniche e poi a tutte le mie compagne che sanno di essere speciali per me perché mi permettono di essere felice e me stessa quotidianamente. Una grande motivazione in più per continuare a lavorare e migliorare.

Ah, poi avere di fianco Cristiano Ronaldo rende la cosa un pochino più speciale. Sono qui, che sogno ad occhi aperti".