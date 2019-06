Bonansea alla Totti: gol all'Australia e stessa esultanza

© foto di www.imagephotoagency.it

Un’esultanza con il dito in bocca a mimare un ciuccio, un’esultanza dedicata alla nipotina di appena due mesi. Non è passato inosservato il gesto di Barbara Bonansea dopo il gol del pari contro l’Australia. Un’esultanza che ha riportato la mente al 2006 quando un tal Francesco Totti esultò in maniera analoga dopo il gol negli ottavi contro, guarda caso, l’Australia che diede il via alla cavalcata azzurra verso Berlino e al trionfo Mondiale. Un paragone che è subito saltato agli occhi anche se il cammino delle azzurre è ancora lungo, siamo solo all’esordio, e per arrivare a Parigi il 7 luglio la strada è irta di difficoltà. Ma le ragazze di Bertolini hanno già dimostrato di saper stupire e gettare il cuore oltre l’ostacolo.