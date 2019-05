Bonansea: "Oggi le bambine possono sognare di diventare calciatrici"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L’attaccante della Juventus Women e dell’Italia femminile Barbara Bonansea ha parlato in un video realizzato da Nike e Freeda del presente e del futuro del calcio femminile: “Per questo movimento mi auguro un futuro sorridente e splendido perché secondo me siamo solo all’inizio di qualcosa di particolare. Le bambine che ora iniziano a giocare a calcio diventeranno dei fenomeni e io mi divertirò un sacco a guardarle. Quando ho iniziato a giocare ero in mezzo a tutti maschi e non sapevo neanche che esistesse il calcio femminile, giocavo perché mi divertivo. È stato uno shock quando ho scoperto che esisteva perché allora non si vedeva da nessuna parte, mentre ora la situazione è cambiata e le bambine di oggi possono sognare di diventare calciatrici, cosa che io manco immaginavo. - continua Bonansea come riporta Tuttojuve.com - Alle ragazze dico di fare sport e se il calcio vi rende felici di continuare anche se qualcuno vi dice che è uno sport per maschi. Non fatevi abbattere e continuate a divertirvi”.