Bosnia femminile, la ct Huren: "Vogliamo meritare il rispetto dell'Italia"

In vista della sfida di domani pomeriggio contro l’Italia la ct della Bosnia Erzegovina Samira Huren ha parlato in conferenza stampa spiegando di aspettarsi dalle sue ragazze un’altra prestazione positiva: “Domani giocheremo contro una delle migliori squadre nel calcio femminile, che per di più esordiranno in casa in queste qualificazioni e vorranno fare buona figura come noi del resto. Vogliamo dimostrare che siamo una squadra di qualità e che meritiamo il loro rispetto. - continua la ct – Se ripeteremo la prestazione contro la Danimarca (sconfitta per 2-0 NdR) saremo sicuramente felici e potremmo fare risultato perché oltre a guadagnarci il rispetto dell’Italia vogliamo fare punti”.