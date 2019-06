© foto di Federico Pestellini/Panoramic/Inside/Ima

Il presidente del Brescia femminile Giuseppe Cesari ha parlato ai taccuini di Tuttosport delle sue ex giocatrici, ben 15 sulle 23 convocate da Milena Bertolini, anche lei sulla panchina lombarda dal 2012 al 2017: “Bonansea? Più a corrente alternata ma ha illuminazioni e intuizioni che ti fanno vincere Giugliano e Cernoia? Manuela ha una testa formidabile, nessuno anticipa le giocate così. Valentina vuol dire recupero, contrasti, raddoppi. E' un motore. Da noi è arrivata minorenne, ha un carattere fortissimo: quante volte mi ha sbattuto la porta in faccia. Ma guai a chi me la tocca. Ha fatto crescere il Brescia, quando arrivavano le nuove ci pensava lei a farle ambientare. Gama? E’ fondamentale: ha recupero, fisico, determinazione. E se deve ribaltare una compagna, lo fa senza problemi. Ma da vero capitano, sempre in maniera costruttiva. Bertolini? Sa tranquillizzare le ragazze in maniera impressionante. A volte è troppo calma. Io ci litigavo quando stavamo perdendo. E lei: 'Non preoccuparti Beppe, che recuperiamo'. E aveva ragione. Ma, al momento delle scelte, non guarda in faccia a nessuno. E' molto determinata”.