© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo i record di presenze di Spagna (60mila spettatori al Wanda Metropolitano di Madrid per la sfida fra Atletico e Barcellona) e Italia (40mila all’Allianz Stadium di Torino per Juventus-Fiorentina) un altro paese latino fissa un nuovo primato di presenze per una sfida di calcio femminile dimostrando che questo movimento sta prendendo sempre più piede anche nell’Europa meridionale e non è più solo appannaggio di quella del Nord. Il derby al femminile tra Sporting Lisbona e Benfica ha infatti portato all’Estadio do Restelo ben 15204 spettatori, con la presenza non passata inosservata del Presidente della Repubblica Marcelo Rebelo de Sousa. Tremila spettatori in più rispetto al precedente record fissato nel 2017 in occasione della finale di Coppa Portoghese fra lo Sporting e il Braga.