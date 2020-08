Calendario Serie A femminile. Le parole delle protagoniste della stagione 2020/21

Oltre a Sara Gama, Valentina Giacinti e Regina Baresi, erano presenti alla compilazione del calendario della Serie A 2020/21 anche altre protagoniste della prossima stagione, una per squadra, che a Sky Sport hanno parlato della stagione che partirà il weekend del 22-23 agosto. Queste le loro parole:

Stephanie Ohrstrom (Fiorentina): “Inter alla prima? Chiamo subito la nostra ex bomber Mauro. Sarà una partita interessante. l’Inter è una grande squadra, sarà una bellissima partita. Loro hanno fatto tanti ottimi acquisti fra cui la mia ex compagna Ilaria Mauro”.

Elisa Bartoli (Roma) : “Sarà un campionato in cui cercheremo di migliorare la posizione dello scorso anno, giocando partita dopo partita senza fare troppi progetti e vedremo se ci riusciremo. Io speravo nel derby contro la Lazio perché sarebbe stato importante per la città e per la cornice di pubblico, ma purtroppo non sarà così. Magari il prossimo anno ci rifaremo”.

Serena Ceci (Florentia San Gimignano):“Già l’esordio contro il Milan sarà un bel test che ci dà stimoli. Alla terza contro la Fiorentina vogliamo fare meglio dello scorso anno visto che sia all’andata che al ritorno non riuscimmo a conquistare il successo”.

Lucia Di Guglielmo (Empoli): “Sono cambiate tante cose, dall’allenatore alle giocatrici, ma in queste prime settimane si capisce che vogliamo confermare quanto fatto lo scorso anno”.

Valeria Monterubbiano (Sassuolo): “Vedendo il calendario, la prima parte è sicuramente più ostica e, sulla carta, la seconda più favorevole. Ovvio poi che non si può mai sapere”.

Giorgia Motta (Hellas Verona): “Il calendario abbiamo un inizio a dir poco scoppiettante. Giocheremo subito contro la Juve. Un inizio perfetto così ci togliamo subito il pensieri. Sono arrivate tante giovani che vogliono fare bene. Ogni sfida quest’anno sarà importante".

Francesca Soro (Pink Bari): “La nostra salvezza è stata un po’ particolare, non completamente guadagnata sul campo. Quest’anno sarà dura perché anche chi sale dalla Serie B ha fatto una grande squadra e il livello si è alzato tanto. Nella prima gara abbiamo già uno scontro diretto quindi iniziamo già con una mentalità prepotente. Poi penseremo una gara alla volta cercando di restare sopra le altre rivali”.

Chiara Groff (Napoli): “L’entusiasmo intorno al Napoli è bellissimo. Siamo tutte cariche ma anche molto umili. Umiltà e lavoro. Qualsiasi sia la squadra da affrontare dovremo mantenere questi due punti cardine. La piazza di Napoli è importante, siamo ancora più pronte a rendere onore a questa maglia, a questi colori”.

Raffaella Barbieri (San Marino Academy): “Esordio casalingo contro il Milan? Sarà un momento magico, una grande sfida. Noi siamo un qualcosa di nuovo a questi livelli. Ma lotteremo con tutte le nostre forze mettendoci anche cuore e grinta".