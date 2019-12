© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L’ex centrocampista di Real Madrid e Inter Esteban Cambiasso ha parlato dello sviluppo del calcio augurandosi che non sia solo un fenomeno passeggero: “Spero che sia il lancio di una realtà e non semplicemente un fenomeno passeggero. Finalmente oggi le ragazze hanno la possibilità di giocare a calcio liberamente, senza essere più giudicate come se stessero facendo qualcosa di strano. Con il Mondiale, la Fifa ha fatto un lavoro davvero straordinario.- continua l’argentino che è stato ambassador dell’ultima Coppa del Mondo come riporta fcinternews.it - Spero che in Italia si continui, così come si fa negli altri Paesi. Mi auguro che i settori giovanili si riempiano di bambine che vogliono giocare e che il calcio femminile diventi sempre di più una realtà".