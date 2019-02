Marta Varriale, difensore del ChievoVerona Valpo ha analizzato ai microfoni del sito ufficiale del club il momento del club veneto dopo la vittoria ull’Orobica e in vista della sfida contro il Sassuolo: “Finalmente iniziamo la settimana con una ritrovata consapevolezza nei nostri mezzi contro l’Orobica è arrivata quella vittoria che tanto ci serviva per lasciarci alle spalle le rivali per la lotta salvezza. Chiaramente ora niente è deciso, ma il successo di sabato ha avuto l’ulteriore effetto di avvicinare le squadre che ci precedono ed in primis l’Hellas Verona, distante ora solo tre lunghezze. Nelle ultime tre partite abbiamo visto un Valpo diverso, abbiamo fatto quadrato nello spogliatoio e ora siamo determinate a proseguire il nostro campionato continuando a conseguire degli ottimi risultati. - continua Varriale - Per centrare la salvezza servirà una grande comunione d’intenti da parte di tutto l’ambiente, ossia tra noi giocatrici, staff tecnico e dirigenza. Siamo molto contente di come sta andando quest’ultimo periodo, ma non dobbiamo assolutamente sentirci appagate. Sabato incontreremo un’ottima formazione come il Sassuolo. All’andata finì in pareggio, ma questo weekend puntiamo senza dubbio alla massima posta in palio”.