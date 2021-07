ufficiale Pomigliano, altro rinforzo in difesa: arriva Varriale dal Como

Il Pomigliano ha annunciato sul proprio sito l'arrivo di Marta Varriale come ulteriore rinforzo per la difesa. La classe '94 nella passata stagione ha giocato alla Riozzese Como, ma vanta una lunga esperienza in Serie A con le maglie di Empoli e ChievoVerona Valpolicella.