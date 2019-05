Cristiana Capotondi: "Momento d'oro per il calcio femminile"

Cristiana Capotondi, vice presidente della Lega Pro, è intervenuta ai microfoni di Radio Deejay per parlare del momento del calcio femminile, quando mancano pochi giorni all'inizio del Mondiale femminile in Francia: "Le donne stanno vivendo un momento d'oro. Un momento meritato, visto tutti gli sforzi che hanno fatto negli anni passati. È un momento importante, il calcio è uno sport anche per ragazze. Adesso facciamo il tifo per le azzurre, giocheremo la prima sfida il 9 giugno a Valenciennes e sarà bellissimo sentire le nostre ragazze cantare l'inno italiano. De Rossi? Saranno lacrime di gioia per me, qualsiasi cosa farà avrà una vita felice. Dispiace ovviamente, ma il popolo giallorosso ha bisogno di un eroe, di un simbolo".