Le stelle del football Alan Shearer e David Beckham, il Principe William, ma anche la cantautrice Ellie Goulding, l’attrice Emma Watson e il presentatore James Corden. Sono solo alcune delle icone inglesi che attraverso Twitter hanno annunciato le convocate di Phil Neville, ct dell’Inghilterra femminile, per la Coppa del Mondo che avrà inizio fra un mese in Francia. Il capitano della Nazionale inglese sarà Steph Houghton che ha avuto l’onore di essere annunciata nientemeno che dal Principe William.

Un anno fa, in vista della Coppa del Mondo in Russia, i convocati furono annunciati da ventitrè inglesi presi a caso, mentre quest’anno la Federazione ha voluto alzare il livello chiamando in causa delle vere e proprie celebrità.