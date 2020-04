Emergenza Coronavirus. Giorgia Spinelli: "La mia battaglia contro il COVID-19. State a casa"

vedi letture

Giorgia Spinelli, difensore e capitano dello Stade Reims, racconta sulle colonne di lfootball.it, la sua battaglia contro il Coronavirus: "Il 23 marzo ho iniziato a non stare bene e mi sono accorta che non si trattava di una semplice influenza. Mi sono messa in contatto diretto con il mio medico di base e con la dottoressa della mia squadra in Francia e mi hanno confermato che avevo tutti i sintomi del COVID-19. Vista la situazione drammatica della mia città, Bergamo, non ho avuto l'occasione di fare il tampone. Con il passare dei giorni sono peggiorata: febbre, tosse, ho perso olfatto e gusto, non avevo la forza di stare in piedi. Ho chiamato il numero per le emergenze, ma c'erano altre priorità: mi hanno consigliato di restare in casa e curarmi. Così ho fatto e finalmente adesso inizio ad essere in via di guarigione. Per questo vi dico state a casa e rispettate le regole perché potete essere giovani, forti, allenati, ma non ci sono scuse davanti a questo mostro! Soprattutto fatelo per tutte le persone che lottano ogni giorno nelle strutture sanitarie per salvare le nostre vite, sono loro i veri eroi in questo periodo".