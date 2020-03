Emergenza Coronavirus. Girelli: "Situazione complessa, ma tornerà la normalità"

vedi letture

L'attaccante dell'Italia femminile Cristiana Girelli sui propri social ha parlato della fine dell'avventura in Algarve Cup, con la rinuncia alla finale contro la Germania, causata dall'aggravarsi dell'emergenza Coronavirus: “Dispiace. Avremmo voluto davvero giocare questa finale. Mettere in campo tutte noi stesse, per noi, per voi, per provare a darvi 90 minuti di leggerezza, in questo periodo difficile per tutta Italia. La situazione purtroppo come sapete è complessa. È stata fatta la scelta di partire anticipatamente per tutelare noi tutte e tutto lo staff. Tornerà il calcio, torneranno le partite, e poi gli abbracci, i baci, i bar aperti la sera, gli amici di sempre.

Tornerà la normalità. Continuiamo a dare il nostro aiuto a medici e infermieri restando a casa”.