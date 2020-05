Empoli Ladies, Landi: "Serve una lega femminile per valorizzare il prodotto. All'estero c'è già"

Il direttore sportivo dell'Empoli Ladies Marco Landi intervistato da Tuttocalciofemminile ha parlato della possibile ripartenza del campionato e delle strategie di mercato del club toscano: “Credo sia arrivato il momento di creare una lega con i club più importanti, come già esiste in Spagna, Francia e Olanda. Così si potrebbe valorizzare il marchio, i diritti tv e intercettare nuovi sponsor. Tutte le società accompagnano con simpatia il calcio femminile, ma servono i contributi, basterebbe lo 0,5 % dei diritti tv per avere una spinta decisiva. Professionismo? Le società sarebbero pronte a gestire questa rivoluzione storica, avrebbero le basi economiche per indirizzare tutto nel verso giusto, mentre oggi rischiamo di lavorare per i club stranieri perché non abbiamo armi se arriva il PSG di turno e si porta via una mia calciatrice senza alcun tipo di risarcimento. - continua Landi parlando del mercato – Ringrazierò sempre Simonetti per quello che ha dato alla squadra, qui è cresciuta e l'abbiamo valorizzata al massimo, ma non vedo come la Roma possa lasciarla ancora in giro. Boglioni e Anghileri sono della Juve, ma non abbiamo ancora parlato del loro futuro. Baldi? Le abbiamo fatto un'offerta per restare, ma lei vuole tentare nuove esperienze e aspettiamo di sapere le sue intenzioni comprendendo il suo stato d'animo”.