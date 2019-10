“È una grande emozione e fa un po' strano, finora non avevo mai indossato una maglia diversa da quella giallorossa. Quindi i miei sentimenti sono gli stessi di qualche mese fa, per me sarà come tornare a casa". Parla così la centrocampista Flaminia Simonetti in vista della sfida fra l’Empoli, la sua squadra attuale, e la Roma, la sua squadra del cuore e proprietaria del suo cartellino, ai microfoni di Vocegiallorossa.it : “Sono molto contenta di aver scelto l’Empoli, ho trovato un ambiente bellissimo e ragazze eccezionali. Penso che questi fattori saranno motivo della mia crescita personale e sportiva. Finora abbiamo disputato due ottime gare contro Inter e Juventus e c’è un po' di rammarico per non aver fatto punti, ma cercheremo sicuramente di ottenere anche qualcosa di più e scalare più posizioni possibili in classifica. La Roma ha un’ottima rosa e secondo me può non solo conquistare la Champions, ma anche vincere il campionato”.