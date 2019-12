La centrocampista dell’Empoli Ladies, ma di proprietà della Roma femminile, Flaminia Simonetti ha parlato ai microfoni di Calcioinrosa.it della sua prima parte di stagione e dei suoi obiettivi per il continuo del campionato e per il futuro: “Il punto forte del’Empoli è la sintonia che c’è nel gruppo, siamo tutte ragazze giovani che vanno d’accordo fra loro e che puntano sul collettivo per fare la differenza. Qui ho trovato un gruppo che mi ha saputo mettere a mio agio dal primo momento ed è senza dubbio un posto dove sto bene sotto ogni punto di vista. L’obiettivo in primis è la salvezza, ma poi ovviamente puntiamo a scalare più posizioni possibili in classifica. A livello personale spero di migliorarmi e disputare un’ottima stagione per arrivare in Nazionale. È quello a cui aspira ogni calciatrice del resto. - conclude Simonetti – Restare? Ora è presto, ci penserò a fine anno. Modelli? Miralem Pjanic su tutti, mentre al femminile credo che Manuela Giugliano sia la più forte di tutte a centrocampo”.