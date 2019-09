ESCLUSIVA TMW - R. Baresi: "L'Inter di Conte per noi è un esempio da seguire"

Fonte: Dal nostro inviato, Alessandro Rimi

Regina Baresi, capitano dell'Inter femminile, ha parlato così a TMW e agli altri media presenti a margine dell'evento "Milano Calcio City": "Il salto in Serie A è stato importante, non vedevamo l'ora e siamo state emozionate. Le difficoltà sono aumentate, ma possiamo fare bene. Siamo una squadra giovane, il nostro allenatore ci può fare crescere singolarmente e a livello di gruppo, quindi non ci siamo poste grandi obiettivi finali.

Che settimana sarà?

"Il derby è il derby, quella col Milan è la partita forse più sentita. Stiamo lavorando con grande concentrazione, pronte a fare bene sia col Milan sia dopo con la Juventus".

Vedere l'Inter di Conte in vetta vi dà una carica in più?

"Certamente, facciamo il tifo per loro. L'Inter ha una grande squadra e un grande allenatore. Penso che i nerazzurri possano fare bene quest'anno. Vederli primi in classifica ci fa molto piacere, sono un esempio da seguire e prendiamo da loro soprattutto l’atteggiamento positivo che hanno in campo".