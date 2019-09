Continua il momento delle premiazioni, al Teatro alla Scala di Milano, con i prestigiosi FIFA Football Award. Spazio alla FIFPro XIX, la prima dedicata al calcio femminile. Ecco la formazione: Sari van Veenendaal, Lucy Bronze, Nilla Fischer, Wendie Renard; Kelly O'Hara, Amandine Henry, Julie Ertz; Marta, Megan Rapinoe, Rose Lavelle; Alex Morgan. Non c'è spazio dunque per Sara Gama (difensore della Juventus e dell'Italia, unica italiana presente nei 55 candidati).

