FIFA The Best - Tanta Premier League e un po' di Ligue 1 sul podio come miglior calciatrice

vedi letture

Ci siamo quasi! La FIFA in questi minuti ha svelato i tre finalisti delle sette categorie per il "The Best FIFA Football Awards", cerimonia che si terrà il 17 dicembre. A contendersi il premio come "The Best Women's Player 2020" saranno quindi l'inglese Lucy Bronze, difensore del Manchester City, la danese Pernille Harder, attaccante del Chelsea, e la francese Wendie Renard, difensore e capitano del plurititolato Olympique Lione.