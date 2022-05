UFFICIALE: Manchester City, Bronze lascerà il club da svincolata

Notizia inaspettata in casa Manchester City. Il club inglese ha infatti deciso di non prolungare il contratto di Lucy Bronze, difensora 30enne considerata tra le migliori calciatrici in Europa e per questo premiata numerose volte dalla UEFA. Alla fine di giugno, dunque, la giocatrice sarà ufficialmente svincolata. A confermarlo il club attraverso i propri canali ufficiali. Bronze sarà dunque un'occasione interessante per diverse squadre, visto il suo status di svincolata.

We can confirm that Lucy Bronze will depart the Club at the end of her current contract this summer.

We'd like to express our gratitude and thanks to Lucy for her contributions during her two spells at the Club and wish her all the best for the future 💙

— Manchester City (@ManCity) May 26, 2022