Fiorentina Femminile, Cincotta sulla Slavia Praga: "Partita impegnativa, ma daremo tutto"

Il tecnico della Fiorentina Femminile Antonio Cincotta sorride per aver evitato PSG e Manchester City nei sedicesimi di Champions League femminile, ma mette in guardia dal non sottovalutare lo Slavia Praga, squadra che occupa la posizione numero 7 nel ranking Uefa: "Portiamo Firenze in Champions League per la quarta volta consecutiva, questa è la cosa più importante. - si legge sul sito della società viola - La sfida contro lo Slavia Praha sarà impegnativa, ma ogni gara in Europa è complessa. Noi daremo tutto come sempre".