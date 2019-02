© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico della Fiorentina Women’s Antonio Cincotta dopo la vittoria sull’Hellas Verona femminile ha parlato della prestazione della squadra elogiando le giovani scese in campo: “È stata una vittoria veramente speciale per noi, per il calcio che hanno espresso Morreale, Severini (all’esordio assoluto ndr) e Ripamonti, vederle così ben integrate con le compagne è stata una vittoria nella vittoria. Sono felice per la doppietta di Kongouli, è una squadra che riesce a far interagire anche chi gioca di meglio, la qualità degli allenamenti si vede sul campo quando conta. - continua Cincotta come riporta Violachannel.it - Le prime quattro di A in semifinale? È l’emblema di questo campionato 2.0, un campionato diverso nella storia del calcio femminile. Non è una caso che in semifinale ci siano quattro squadre quasi professioniste, a dimostrazione che è una stagione diversa e molto combattuta. La Roma? Gara difficile e complessa su doppio confronto come la Champions League, sarà bella vetrina per il calcio femminile”.