© foto di Federico De Luca

Il terzino e capitano della Fiorentina Women’s Alia Guagni ha parlato a Radio Bruno Toscana del sorpasso sul Milan in classifica e della corsa sulla Juventus attualmente prima con tre punti di vantaggio: “Dopo aver superato le rossonere ora l’obiettivo è agganciare la Juve, non sarà facile perché non ci sono partite semplici, veniamo da un periodo molto dispendioso e a fine mese ci sarà la Cyprus Cup con la Nazionale. Però in questo mese è in programma anche lo scontro diretto fra prima e terza che potrebbe aiutarci, ma noi dobbiamo pensare a vincerle tutte e migliorare perché al momento siamo ancora poco ciniche davanti e sbagliamo troppi gol. - continua Guagni – So che al momento saremmo in Champions, una competizione che dà emozioni pazzesche e a cui ho sempre sperato di partecipare con la maglia viola anche quando la Fiorentina non era presente nel calcio femminile. Però dispiacerebbe finire il campionato dietro la Juventus. Gap con l’Europa? Ancora c’è tanto da lavorare, il livello in Europa è molto alto per cui duriamo molta fatica. Hanno investito prima di noi e dobbiamo fare ancora molta strada per arrivare a quei livelli”.