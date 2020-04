Fiorentina W, si sogna il colpo a stelle e strisce. Non sarà Rapinoe, ma la strada è segnata

La proprietà americana della Fiorentina sembra intenzionata a non lesinare investimenti anche per la squadra femminile e le parole del direttore generale Joe Barone e del patron Rocco Commisso degli ultimi giorni sembrano confermare quella che è più di una semplice ipotesi. L'obiettivo, anche per esportare maggiormente il nome della Fiorentina oltreoceano, è quello di riuscire a portare a Firenze qualche calciatrice statunitense da affiancare al difensore Janelle Cordia.

L'obiettivo, come si evince dalle parole di Commisso ("Rapinoe? Le star americane ora costano molto, ma domani chissà" NdR), è quello di portare in Italia una big della Nazionale a stelle e strisce campione del Mondo (e vincitrice di quattro edizioni su otto). Una alla Megan Rapinoe, ma magari non proprio lei visto che il costo al momento è proibitivo e l'età – si parla di una classe '85 – non favorisce l'arrivo dell'attaccante in tempi brevi. Ma il solco è segnato e se non il prossimo anno, se la crescita del calcio femminile proseguirà nel trend degli ultimi anni, la Fiorentina potrebbe davvero piazzare il grande colpo che potrebbe anche aiutare a colmare il gap con quella Juventus che si sta affermando sempre più come dominatrice anche a livello femminile.