Fiorentina Women's, Barone: "Mi piacerebbe avere altre calciatrici statunitensi in viola"

Il direttore generale della Fiorentina Joe Barone ha parlato di come far crescere la squadra femminile spiegando di voler portare in viola altre calciatrici statunitensi: “Con la prima squadra femminile ci troviamo in una situazione di competitività con le altre squadre di buon livello. - spiega Barone come riporta Tuttocalciofemminile - Vorrei vedere qualche altra calciatrice statunitense qui da noi e vogliamo portare cultura e metodi dagli USA che potranno far crescere ancora questa bella realtà”.