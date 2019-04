© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Antonio Cincotta, tecnico della Fiorentina Women's, ha parlato ai microfoni di Sky a pochi minuti dalla sfida con la Juventus, finale di Coppa Italia femminile: "Faremo di tutto per riportare il trofeo a Firenze, ma sarà dura perché affrontiamo una delle squadre più forti in assoluto. Tatiana Bonetti? È sicuramente una calciatrice di grande spessore tecnico, per una squadra come la nostra è importante".