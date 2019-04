Fiorentina Women's, Vigilucci: "Ancora la Juve. Vogliamo la Coppa"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Valery Vigilucci, calciatrice della Fiorentina Women's che si sta preparando per la finale di Coppa Italia contro la Juventus, ha parlato ai microfoni di FirenzeViola.it: "Faccio l'in bocca ai ragazzi perché avere un'altra squadra in finale, dopo noi e la Primavera che ha vinto, sarebbe bellissimo per tutti noi, Fiorentina e tifosi. Quindi stasera forza ragazzi viola e domenica tutti a Parma per sostenere noi. Sfida infinita con la Juventus? È la quarta volta che l'affrontiamo in questa stagione dopo la Supercoppa che abbiamo vinto noi e le due gare in campionato in cui invece hanno vinto le bianconere. Vogliamo riscattarci dalla beffa scudetto, dal quale ci ha diviso solo un punto, ma dovremo comunque giocare al massimo puntando sulla nostra forza più che pensare alla loro. D'altronde è vero che in campionato abbiamo perso ma allo Stadium abbiamo dimostrato che non c'è differenza, peccato per la traversa di Alia Guagni e ad altre occasioni perse, il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto. Un appello ai tifosi? Spero vengano a sostenerci a Parma e ad aiutarci nei momenti di difficoltà o di affanno che potrebbero esserci durante la partita visto che nell'ultima partita stagionale anche la stanchezza si può far sentire e i tifosi possono darci una spinta in più".