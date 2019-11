Florentia SG, Becagli: "Siamo ambiziosi. Vogliamo migliorare il 6° posto"

Il presidente della Florentia San Gimignano Tommaso Becagli ha parlato ai microfoni di Tuttocalciofemminile del percorso della giovane società (nata nel 2014) che quest’estate si è trasferita da Firenze a San Gimignano e della sua passione per il calcio femminile: “A Firenze non c’erano più le condizioni per continuare il nostro progetto di crescita, mentre a San Gimignano abbiamo trovato un territorio fertile, il sostegno di istituzioni e cittadinanza. C’è voglia di investire e credere in un progetto sostenibile e siamo felici di questi primi mesi di lavoro qui. Il calcio femminile è in continua evoluzione, a volte si fatica a stare dietro a tutti i cambiamenti. Cinque anni fa, quando ho iniziato, era tutto diverso. Siamo partiti dalla Serie D scalando le serie e crescendo in una maniera che oggi sarebbe difficile replicare, ma la direzione intrapresa verso un maggior professionismo tecnico e organizzativo è quella giusta. Ora ci attende il passaggio più importante in cui tutti e tutte dobbiamo capire cosa vuol dire essere professionisti, senza dimenticare da dove si viene perché altrimenti si rischia di perdere quelle emozioni che il calcio maschile non offre più”.

Spazio poi al presente con la sfida contro la Roma all’orizzonte: “Aver portato mister Ardito qui è stato un passo importante, per me è stato il miglior tecnico nella passata stagione. Poi abbiamo inserito nello staff tecnico due persone come Elisabetta Tona e Giulia Domenichetti che hanno esperienza, classe e personalità. - continua Becagli – La Roma si è rinforzata molto in estate e ha un tecnico come Bavagnoli che stimo molto. In più viene da quattro vittorie di fila, ma giochiamo davanti al nostro pubblico e faremo la nostra partita. Obiettivo? Fare meglio della passata stagione, siamo sempre stati una squadra ambiziosa e vogliamo continuare a puntare in alto”.