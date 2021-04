Florentia SG, Becagli: "Tranquilli per la penalizzazione. E questa squadra può fare di più"

“Vorrei innanzitutto tranquillizzare i tifosi sul caso della penalizzazione. Essa deriva da una discordanza, un eccesso, sull’importo di un vecchio accordo economico non riguardate nessuna delle tesserate di questa stagione”. Così il presidente della Florentia San Gimignano Tommaso Becagli esordisce ai microfoni di Calciofemminileitaliano.it affrontando il tema della penalizzazione di un punto arrivata nelle scorse settimane: “Sono molto sereno, siamo convinti di essere in buona fede e di non aver commesso nulla di tutto quello che ci viene attribuito, entro due mesi dovremmo già avere la possibilità di far verificare la non sussistenza dei fatti a me ascritti dal Tribunale Federale. - continua poi Becagli analizzando la stagione in corso – Riconfermarsi era d'obbligo e nonostante il Covid siamo riusciti a confermare una rosa che dimostra di essere in crescita, ma penso che questa squadra possa fare ancora di più. Derby? La vittoria contro la Fiorentina ha voluto dire tanto, ma col passare degli anni non era più un'ossessione. La mia vera ambizione è essere sempre competitivi con tutti e non accontentarsi. Professionismo? Penso che sia fisiologico e naturale, rimango dell’idea che sia un percorso giusto, purché si creino degli investimenti che sostengono il movimento nella sua interezza. Non sono preoccupato dell'aumento dei costi, basta che vadano a beneficio di chi lavora con impegno e dedizione. La FIGC poi ha bene in mente che la sostenibilità oggi passa per l'autofinanziamento e questo vale per la Juventus come per la Florentia San Gimignano che non è legata a club maschili. Spero solamente che non vada perso l’enorme sacrificio fatto finora per arrivare a quello che oggi ci appare scontato. Per arrivare a dove siamo oggi ricordiamoci sempre chi ha tirato avanti la carriola in tutti questi anni in cui di calcio femminile non ne parlava nessuno”.