Florentia SG, accordo con la Samp per la cessione del titolo sportivo. Manca l'ok della FIGC

vedi letture

La Florentia San Gimignano nella prossima stagione lascerà il posto alla Sampdoria Femminile, ripartendo con tutta probabilità dalla Serie C. A confermare le voci è stato il presidente della squadra toscana Tommaso Becagli in conferenza stampa: “Per quanto riguarda le voci sulla vendita del titolo sportivo oggi devo prendere in considerazione l'offerta della Sampdoria, abbiamo fatto un'istanza congiunta per la cessione del titolo sportivo e aspettiamo nei prossimi giorni la risposta della FIGC per rendere ufficiale questo accordo. - continua Becagli – Nell'attuale calcio femminile di vertice servono risorse economiche imporranti e questo è un passaggio dovuto. Consegno il titolo sportivo a un club storico e blasonato e voglio ringraziare a tutti coloro che mi hanno accompagnato in questa avventura. Chi ha vissuto con me questa esperienza merita un grandissimo e caloroso abbraccio. Mi è stato dato tanto, ma io in questa San Gimignano posso ancora dare tanto.Il calcio per me continua, anzi inizia di nuovo. In un territorio che amo. Vi aspetto più possibili allo stadio il prossimo anno con la stessa intensità e con uno spirito rinnovato”.