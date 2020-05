Florentia SG, Martinovic: "Ho lavorato sulle mie lacune. Ma ora voglio tornare in campo"

vedi letture

L'attaccante della Florentia San Gimignano Melania Martinovic ha parlato nel corso della trasmissione “Colpo di Tacco” su 50 Canale soffermandosi sul lavoro svolto nel periodo di quarantena e sulla voglia di tornare in campo: “In questi mesi ho imparato a conoscermi meglio, sono contenta del percorso che ho fatto. Ho lavorato tutti i giorni su di me cercando di migliorare sia l'aspetto fisico sia migliorando le mie lacune. - continua Martinovic – Spero che il campionato possa riprendere il prima possibile perché noi viviamo per questo sport e dedichiamo la nostra vita a questa passione. Siamo pronte a fare di tutto per tornare in campo nel massimo della sicurezza e senza rischi per nessuna di noi perché l'intero paese ha già pagato un prezzo altissimo a questo virus. Mi manca il campo, mi mancano le mie compagne, mi manca scherzare e ridere con loro, mi manca correre in mezzo al campo, mi manca fare qualunque cosa che ha a che vedere con le mie compagne, mi manca l'adrenalina di essere a tu per tu col portiere, mi mancano i tifosi. Spero di poter rivivere tutte queste emozioni al più presto e terminare questo campionato in cui eravamo pronte a spiccare il volo, vogliamo toglierci ancora tante soddisfazioni e sono sicura che torneremo in campo con lo stesso entusiasmo e la stessa motivazione di prima dello stop”.