Fra le migliori otto del Mondo: come nel 1991, più del 1991

© foto di Imago/Image Sport

La prima volta non si scorda mai. A distanza di ben 28 anni l’Italia torna a essere fra le migliori otto squadre al Mondo, ma con una differenza. Nel 1991, la prima edizione ufficiale della manifestazione, ai quarti si accedeva passando la fase a gironi oggi invece si è dovuta battere la Cina negli ottavi di finale. Un risultato storico per la squadra di Milena Bertolini che ha saputo costruire in questi due anni un gruppo eccezionale, dove tutte si danno una mano e si aiutano, dove non ci sono leader designati e dove anche le assenze non si fanno sentire. Una crescita esponenziale quella dell’Italia nell’ultimo biennio che è passata dall’essere eliminata ai gironi dell’Europeo a entrare fra le prime otto del Mondo.

Alla viglia l’obiettivo era raggiungere gli ottavi di finale, magari da migliore terza, e invece prima l’Italia ha vinto il proprio girone davanti a Nazionali più quotate come Brasile e Australia e poi superare anche lo scoglio della prima gara a eliminazione diretta. L’Italia ha scritto una pagina di storia calcistica e ora con l’entusiasmo e la spensieratezza può sognare anche più in grande consapevole che è già andata oltre le attese.