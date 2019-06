Francia '19, il quadro dopo la 1^ giornata: sorpresa Italia, flop Giappone

© foto di Imago/Image Sport

Si è chiusa questa sera la prima giornata della fase a gironi della Coppa del Mondo femminile in svolgimento in Francia. Poche le sorprese con le favorite che - chi con maggiore fatica, chi con minore - ottengono i tre punti all'esordio. Fra le sorprese non si possono però non segnalare l'Italia e l'Argentina. Le azzurre hanno infatti iniziato col piede giusto battendo la favorita Australia (6^ del Ranking) grazie a una doppietta di Barbara Bonansea; le sudamericane invece hanno ottenuto il loro primo punto in un Mondiale bloccando sullo 0-0 il Giappone finalista quattro anni fa.

Questi i risultati e le classifiche dopo la prima giornata:

Gruppo A

1^ Giornata

Francia-Corea del Sud 4-0 (9° Le Sommer, 35°, 45° Renard, 85° Henry)

Norvegia-Nigeria 3-0 (17° Reiten, 34° Utland, 37° Aut. Ohale)

Classifica:

Francia 3

Norvegia 3

Nigeria 0

Corea del Sud 0

Gruppo B

1^ Giornata

Germania-Cina 1-0 (66° Gwinn)

Spagna-Sud Africa 3-1 (69° Rig., 82° Rig. Hermoso, 89° Garcia; 25° Kgatlana)

Classifica:

Spagna 3

Germania 3

Cina 0

Sud Africa 0

Gruppo C

1^ Giornata

Australia-Italia 1-2 (22° Kerr, 56°, 90° Bonansea)

Brasile-Giamaica 3-0 (15°, 50°, 64° Cristiane)

Classifica:

Brasile 3

Italia 3

Australia 0

Giamaica 0

Gruppo D

Inghilterra-Scozia 2-1 (14° Parris, 40° White; 79° Emslie)

Giappone-Argentina 0-0

Classifica:

Inghilterra 3

Giappone 1

Argentina 1

Scozia 0

Gruppo E

Canada-Camerun 1-0 (45° Buchanan)

Olanda-Nuova Zelanda 1-0 (90° Roord)

Classifica:

Canada 3

Olanda 3

Camerun 0

Nuova Zelanda 0

Gruppo F

Svezia-Cile 2-0 (83° Asllani, 90° Janogy)

USA-Thailandia 13-0 (12', 53', 74', 81' e 87' Morgan, 20' e 56' Lavelle, 50' e 54' Mewis, 32' Horan, 79' Rapinoe, 85' Pugh, 92' Lloyd)

Classifica:

USA 3

Svezia 3

Cile 0

Thailandia 0