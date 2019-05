Francia '19, le convocate della Giamaica: ci sono tre italiane

Dopo Australia e Brasile Anche la Giamaica, terza avversaria dell'Italia nel girone della Coppa del Mondo, ha diramato le sue convocazioni per la competizione iridata che si svolgerà in Francia. Presenti anche tre conoscenze del nostro campionato come Allyson Swaby e Trudi Carter della Roma e Toriana Patterson della Pink Bari. Questo l'elenco completo:

Portieri: Nicole McClure, Sydney Schneider, Yazmeen Jamieson

Difensori: Allyson Swaby, Chanel Hudson-Marks, Konya Plummer, Deneisha Blackwood, Toriana Patterson, Domenique Bond-Flasza, Lauren Silver, Chinyelu Asher

Centrocampisti: Ashleig Shim, Mario Sweatman, Sashana Campbell, Chantel Swaby, Kaya McCoy, Cheyna Matthews

Attaccanti: Trudi Carter, Khadija Shaw, Olufolasade Adamolekun, Tiffany Cameron, Jody Brown