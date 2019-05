Francia '19, le convocate dell'Australia: la stella è Sam Kerr

Il ct dell’Australia femminile, prossima avversaria dell’Italia nel girone di Francia 2019, Ante Milicic ha diramato la lista delle 23 calciatrici che prenderanno parte alla rassegna iridata. La stella della squadra sarà ovviamente Samantha Kerr, 31 gol in 76 presenze con le Matildas, una delle attaccanti più forti al Mondo che in Francia disputerà il suo secondo mondiale al pari di Laura Alleway, Caitlin Foord, Elise Kellond-Knight, Emily van Egmond e Tameka Yallop. Sarà invece la quarta volta per Lisa De Vanna, Lydia Williams e Clare Polkinghorne, mentre ben otto calciatrici saranno al loro esordio.

Fra queste spiccano Mary Fowler e Aivi Luik. Le due esordienti sono infatti separate da ben 18 anni (classe 2003 la prima, classe 1985 la seconda) con Luik che in Francia vivrà il suo primo e ultimo Mondiale. Questa la lista delle 23:

Portieri: Lydia Williams, Teagan Micah, Mackenzie Arnold

Difensori: Gema Simon, Clare Polkinghorne, Laura Alleway, Steph Catley, Alanna Kennedy, Ellie Carpenter, Teigen Allen

Centrocampisti: Aivi Luik, Chloe Logarzo, Elise Kellond-Knight, Emily van Egmond, Tameka Yallop, Katrina Gorry, Amy Harrison

Attaccanti: Caitlin Foord, Lisa De Vanna, Emily Gielnik, Hayley Raso, Mary Fowler, Sam Kerr