Francia '19, le ultime su Giamaica-Italia: Sabatino al posto di Mauro

Questo pomeriggio alle ore 18:00 Giamaica e Italia scenderanno in campo per la seconda gara del Girone C del Mondiale. Una sfida che potrebbe proiettare, in virtù del 3-2 rifilato dall’Australia al Brasile ieri sera, le azzurre al primo posto in solitaria del girone e con un piede negli ottavi di finale. Le Reggae Girlz dovrebbero scendere in campo con la stessa formazione vista all’esordio. Presenti dunque le italiane Allyson Swaby in difesa e Trudi Carter in avanti, così come la stella caraibica Khadija Shaw che guiderà l’attacco. Qualche cambio invece nell’Italia dove dal primo minuto dovrebbe giocare Elisa Bartoli in difesa con Valentina Bergamaschi spostata in mezzo al campo al fianco di Giugliano e Cernoia (fuori Galli rispetto all’esordio). In attacco out Ilaria Mauro e dentro Daniela Sabatino. Queste le probabili formazioni:

Giamaica (4-3-3): Schneider; Bond-Flasza, A. Swaby, Plummer, Backwood; Sweatman, Solaun, C. Swaby; Matthews, Shaw, Carter. A disposizione: Jamieson, McClure, Adamolekun, Asher, Brown, Cameron, Campbell. Grey, Hudson-Marks, Patterson, Shim, Silver. Allenatore: Menzies

Italia (4-3-1-2): Giuliani; Guagni, Gama, Linari, Bartoli; Bergamaschi, Giugliano, Cernoia; Girelli; Bonansea, Sabatino. A disposizione: Marchitelli, Pipitone, Fusetti, Boattin, Tucceri, Galli, Rosucci, Parisi, Serturini, Mauro, Giacinti, Tarenzi. Allenatore: Bertolini