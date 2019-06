Il difensore della Juventus Women Cecilia Salvai, assente ai Mondiali per un grave infortunio al ginocchio rimediato in campionato, ospite negli stui di Skyha parlato in vista della sfida contro la Giamaica: “Hanno un’umiltà e un carica incredibile e credo che questa possa essere l’arma in più anche quest’oggi. Sicuramente un po' di agitazione c’è, ma l’adrenalina sarà a mille e le vedo scalpitare per scendere in campo. Non credo che nessuna di loro sia agitata oggi, c’è la consapevolezza dei propri mezzi. C'è tantissimo entusiasmo e voglia di vincere e questo dà una carica in più. - conclude Salvai - Bonansea? Non mi ha stupito il suo esordio, la conosco bene avendoci giocato tutto l’anno assieme e conoscendo le sue qualità".