© foto di Ninni Cannella/TuttoLegaPro.com

Attraverso un comunicato sul proprio sito ufficiale la IFAB ha approvato la richiesta della FIFA per una dispensa temporanea relativa alla Kicks dal Penalty Mark (KFPM), ovvero l’ammonizione per il portiere che durante un calcio di rigore si muove in avanti durante la battuta dello stesso. Una regola giudicata troppo punitiva per l’estremo difensore e che per questo a partire dalla fase a eliminazione diretta della Coppa del Mondo femminile in svolgimento in Francia non sarà più valida fino al termine della competizione. Questo anche per merito dell’utilizzo del VAR che di fatto agisce già da deterrente contro questa prativa.