Ufficiale Germania, Huth si ritira dalla Nazionale dopo 18 anni. Non giocherà l'Olimpiade

Dopo 18 anni, conditi da un titolo Olimpico, un primo e un secondo posto all’Europeo e un terzo posto in Nations League, l’avventura dell’attaccante Svenja Huth con la maglia della Germania è terminata. Lo ha annunciato sui propri canali social la stessa classe ‘91 che ha deciso di dedicare quest’ultima parte di carriera solamente al suo Wolfsburg.

“Vorrei informarvi che oggi concludo la mia carriera in nazionale dopo 18 anni. Nel 2006 ho potuto giocare la mia prima partita internazionale con l’Under 15 e ho vissuto il mio sogno di bambina di sette anni che inizia a giocare a calcio. Insieme abbiamo festeggiato un Europeo Under 17 nel 2008, vinto la Coppa del Mondo Under 20 nel 2010. E nel 2011 ho esordito con la Nazionale diventando campioni due anni dopo e poi vincendo l’Olimpiade nel 2016. - si legge nel post - Il secondo posto agli Europei del 2022 in Inghilterra e la conseguente euforia rimangono per me qualcosa di molto speciale. È stato un periodo a cui ripenso con orgoglio e umiltà. Un periodo in cui ho imparato tantissimo e attraverso vittorie, sconfitte, successi e battute d'arresto sono maturato nella persona che sono oggi. Ho subordinato tutto al calcio, la mia passione, e ho sempre dato il massimo”.

“Ma è stato anche un periodo fisicamente e mentalmente impegnativo ed estenuante. Ecco perché ho deciso di concludere la mia carriera in Nazionale. - termina Huth . Sono ancora più felice che finalmente ci siamo qualificate insieme per l’Olimpiade. In futuro terrò le dita incrociate per le ragazze davanti alla TV e farò il tifo. D'ora in poi il focus sportivo è solo sul Wolfsburg. Allo stesso tempo, non vedo l’ora di avere più tempo a casa per e con la mia famiglia. Infine, vorrei dire GRAZIE:

Grazie a tutti i miei compagni per tanti momenti e ricordi belli, ma anche per i momenti dolorosi e le delusioni che mi hanno formato e da cui sono cresciuto”.