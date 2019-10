© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Rese note le nominations per i premi del Dubai Globe Soccer Awards, arrivato all'undicesima edizione e in programma il 29 dicembre a Dubai. Ecco quelle relative al "Best Women's Player of the year", ossia la migliore giocatrice dell'anno:

Marta Vieira da Silva (Orlando Pride)

Ada Hegerbert (Lione)

Alex Morgan (Orlando Pride)

Lucy Bronze (Lione)

Sari van Veendaal (Atlético Madrid)

Megan Rapinoe (Seattle Reign)

Amandine Henry (Lione)