Goldoni: "Giamaica da non sottovalutare. Futuro? Presto saprete"

L’attaccante Eleonora Goldoni, ex Lady Buccaneers e in procinto di sbarcare in Italia nella prossima stagione, ai microfoni di Sky Sport ha parlato dell’Italia femminile (lei che è stata nel giro azzurro venendo convocata nelle due gare decisive per la qualificazione al Mondiale NdR) in vista della sfida contro la Giamaica di oggi pomeriggio: “Australia? È stata un’emozione davvero incredibile, una partita ad altissima tensione, combattuta fino all’ultimo secondo. Mette ancora i brividi vedere quelle immagini. Ho sensazioni particolarmente positive per stasera, anche se la Giamaica non va sottovalutata perché è una squadra molto fisica e atletica. Vincere vorrebbe dire ipotecare l’accesso agli ottavi di finale”.

Che ne pensa della coppia Mauro-Sabatino in avanti?

“Sono una coppia d’attacco che può lavorare molto bene assieme, hanno caratteristiche diverse con Mauro che è molto brava negli appoggi e nel far salire la squadra e Sabatino che sa inserirsi negli spazi e svariare su tutto il fronte. Poi come abbiamo vinto nella prima gara chi subentra dalla panchina sa farsi valere e dare il proprio contributo”.

Si può dire che nella prossima stagione giocherà coi colori nerazzurri?

“Ho già deciso, ma non si può dire dove giocherò. Non posso dare io l’annuncio ufficiale, ma fra poche settimane conoscerete il mio destino”.