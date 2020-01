La sfida fra Everton Women e Liverpool Women in programma il prossimo nove febbraio si giocherà a Goodison Park. Lo stadio dell’Everton in passato ha già ospitato alcune sfide di calcio femminile (come quella del 1920 fra Dick, Kerr’s Ladies e St Helens che fece registrare 53mila presenze sugli spalti), ma mai fino a oggi una gara di Women’s Super League. Dopo Anfield Road , Stamford Bridge, Etihad Stadium e il Tottenham Hotspur Stadium un altro storico impianto britannico ospiterà una gara della massima lega femminile. Un ulteriore segno della crescita del movimento oltremanica.