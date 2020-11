Guagni: "Dopo 22 giorni di quarantena ho superato il Covid. Non abbassate la guardia"

Il difensore dell’Atletico Madrid e dell’Italia femminile Alia Guagni ha annunciato sui propri profili social di essere risultata negativa al Covid-19 a distanza di 22 giorni dalla prima positività: “Il viaggio è stato lungo e sicuramente ne porterò i segni ancora per un po’...ma finalmente dopo 22 giorni di quarantena posso dire di averla superata! Non sono mai stata cosi felice per un risultato NEGATIVO! - continua Guagni - Sono stata fortunata, nonostante tutto, e invito tutti a non abbassare la guardia, aiutiamoci a tornare presto alla normalità”.