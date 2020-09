Hellas Verona Women, Durante in Nazionale: è la seconda gialloblù nella storia

vedi letture

L'Hellas Verona Women si è voluta congratulare con Francesca Durante per il suo ritorno in Nazionale in vista delle sfide contro Israele e Bosnia. La classe '97 è infatti la seconda gialloblù convocata in azzurro. "Quel numero 2 sulle spalle ha sempre più senso. - scrive il club sui social - Francesca Durante è la seconda gialloblù nella storia dell’Hellas Verona Women convocata in azzurro”.