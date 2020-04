Hellas Women, Motta: "Le giornate passano in fretta, ma mi manca allenarmi con le compagne"

Il difensore dell'Hellas Verona Women Giorgia Motta ha parlato attraverso i canali social del club della propria quarantena e del futuro del campionato: “In questi giorni di quarantena, anche se sono chiusa in casa, in realtà sto facendo tantissime cose. Innanzitutto mi sto allenando con il programma che ci manda quotidianamente il prof, poi sto studiando, sto correggendo i compiti e sto cucinando. Insomma in realtà la giornata arriva alla fine abbastanza in fretta. La voglia di tornare a indossare la maglia dell'Hellas, rappresentare la mia città, è tantissima e spero di poter tornare presto in campo anche solo per allenarsi perché farlo a casa non è la stessa cosa. E poi mi mancano le mie compagne. - continua Motta – Il ricordo più bello in gialloblù è ovviamente la semifinale di Champions League contro il Francoforte nel 2008. Per me, veronese e tifosa del Verona, vedere 15mila persone arrivare al Bentegodi per sostenere la squadra femminile è stata veramente una soddisfazione enorme. Mi piacerebbe che anche adesso, che il calcio femminile si sta sviluppando, ci fosse più pubblico sugli spalti, sarebbe davvero importante”.